Truiense journalist vrijgesproken voor uitbrengen vaccinatienieuws Veerle Heeren

De rechters in de zaak Costa leggen het wrakingsverzoek van advocaat Dimitri de Béco naast zich neer. Dat wil zeggen dat zij van mening zijn dat ze onpartijdig en onafhankelijk kunnen oordelen in het grootste drugsproces van Limburg. Het wrakingsverzoek wordt nu doorverwezen naar het hof van beroep in Antwerpen. Daar wordt het deze maand nog behandeld. Er zijn twee opties mogelijk: of het hof volgt de mening van de rechters en oordeelt dat het wrakingsverzoek ongegrond is. Dan moet het proces Costa hervat worden met de drie rechters die nu aangesteld zijn. Of het hof oordeelt dat het wrakingsverzoek van advocaat Dimitri de Béco wel gegrond is. Dan moeten er drie nieuwe rechters aangesteld worden om het proces te kunnen hervatten. Wat is er gebeurd?Het grootste drugsproces in onze provincie is voor onbepaalde duur stopgezet omwille van een agendaprobleem. Dimitri de Béco, advocaat van één van de spilfiguren in de zaak, vroeg om later deze week te mogen pleiten, maar dat mocht niet van de rechter. Een vreemde keuze volgens de confraters van de Béco, want de advocaten wilden zonder probleem wisselen zodat het proces toch kon doorgaan. "Justitie maakt nu geen goede beurt," vinden ze. De Béco zag zich genoodzaakt om een wrakingsverzoek in te dienen, omdat hij de onpartijdigheid van de rechter in twijfel trekt. De rechters leggen zich niet neer bij het wrakingsverzoek. Ze willen dat het proces verdergezet wordt.