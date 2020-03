Truinese volleybalspeelster Herbots ziet Italiaanse competitie stilvallen

Een nieuw geval van het coronavirus in een Limburgse school. Dit keer op een basisschool in Zonhoven. Daar heeft een leerling van het vijfde leerjaar van De Zonnewijzer positief getest op corona. Hij en zijn zusje zijn thuis. Maandag zijn ze nog gewoon naar school gekomen, nadat het gezin in de krokusvakantie was gaan skiën in Italië. De directie heeft alle ouders op de hoogte gebracht. Er wordt rustig gereageerd. De school blijft open en er zijn niet meer leerlingen afwezig dan in normale omstandigheden.