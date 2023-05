Aanhangers van de Turkse president Erdogan komen samen aan de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder

Jo Vandeurzen ligt onder vuur omdat hij als consultant werkt voor Hilde Crevits, partijgenoot en minister op het departement welzijn en gezondheid waar Vandeurzen eerder zelf minister was. Volgens Het Laatste Nieuws wordt Vandeurzen ingehuurd als expert door het Agentschap Zorg en Gezondheid en wordt hij daar zeer goed voor betaald. In een gesprek met onze redactie zegt Vandeurzen dat hij zichzelf niets te verwijten heeft. "Alles is volgens de regels verlopen. Ik heb nog altijd een hart voor welzijn, de kritiek doet mij pijn". Volgens Vandeurzen kijkt hij voor een bevriend consultant teksten na. De opdracht bleef beperkt tot 7 à 8 uur op een jaar tijd, aldus Vandeurzen. Hij zegt dat hij daarvoor nooit op het kabinet of het Agentschap geweest is. Hij is ook geen vennoot in de firma Who Cares, die de overheidsopdracht binnenhaalde. Voor het geleverde werk is afgesproken dat Vandeurzen zo'n 1200 euro per dag factureert.