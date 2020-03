Er zijn ook goeie kanten aan de coronacrisis. We hebben eindelijk eens veel tijd omhanden en we kunnen veel van die tijd doorbrengen in gezinsverband. Daarom past TV Limburg zijn programmatie aan. In Hallo Limburg zetten we Limburgs talent in de kijker, we gaan in heel de provincie op zoek naar mensen die zich inzetten voor anderen en we richten het vergrootglas op solidariteitsacties in het kader van Limburgtegencorona. En wat u zeker niet mag missen: vanaf morgen leest Rick De Leeuw iedere dag voor uit een kinderboek.