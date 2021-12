TV Limburg zendt kerstmis uit vanuit basiliek Tongeren

door Tom Kums

En dan geven we nog even mee dat u zaterdag op Kerstdag de eucharistieviering met bisschop Patrick Hoogmartens live kan volgen op onze zender. De kerstviering wordt vanaf 10u uitgezonden vanuit de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren. In die basiliek kan je dezer dagen gaan kijken naar een heus kerstdorp. De zogenaamde 'Vrienden van de kerststal' bouwden 3 weken aan het dorp. Ze houden zo een jarenlange traditie in ere die fel gesmaakt wordt, want sinds de opening van het kerstdorp brachten al 13.000 mensen een bezoek aan de basiliek.