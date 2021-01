*In juni al start de vaccinatie van de brede, gezonde groep van 18 plussers. Tegen september zou 70 procent van de bevolking moeten ingeënt zijn. Door de positieve geluiden van de laatste dagen, neemt de vaccinatiebereidheid bij de Limburgers duidelijk toe. *Ook in Limburg komt de vaccinatiecampagne op gang. In woonzorgcentrum Sint-Jozef in Pelt hebben naast de bewoners ook al 35 personeelsleden het vaccin gekregen. Intussen blijven de strenge coronamaatregelen gelden. Alleen de rijscholen mogen weer open. *Bij de Limburgse wolvenroedel zit geen probleemwolf. Dat zegt Vlaams minister Zuhal Demir bij de voorstelling van het langverwachte wolvenprotocol. *STVV trekt met Ilombé Mboyo een nieuwe spits aan en bij Genk hebben Bongonda en Onuachu de plooien gladgestreken. *En het Jenevermuseum in Hasselt heeft een nieuwe meester-stoker. Hij leerde de kneepjes van het vak van zijn voorganger.