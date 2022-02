TVL Nieuws, 10 februari 2022

Een 14-jarige jongen is in levensgevaar na een zwaar ongeval op de kruising van de Koolmijnlaan en de Twaalf Meilaan in Beverlo, bij Beringen. Het ongeval gebeurde deze ochtend rond tien voor acht. De jongen stak over op het zebrapad, toen hij werd aangereden door een bestelwagen. De bestuurder van de bestelwagen probeerde het ongeval nog te vermijden en ging bruusk op de rem staan, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. De hulpdiensten snelden ter plaatse. Het 14-jarige slachtoffer werd meteen gereanimeerd en is intussen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. Hij verkeert in levensgevaar. De lokale politie voert onderzoek. Een verkeersdeskundige zoekt uit hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren.