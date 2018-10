TVL Nieuws, 4 oktober 2018

Bij Vynova in Tessenderlo was er vanochtend bij het opstarten van de productie-installatie een lek waarbij HCL (zoutzuur) en MVC zijn vrijgekomen. Buurtbewoners moesten ramen en deuren dicht houden, maar intussen liet het gemeentebestuur weten dat er geen gevaar is. Na het lek, was er een mogelijkheid dat een gaswolk zou afdrijven. Het bedrijf verwittigde de hulpdiensten en de burgemeester liet een BE-Alert bericht uitsturen om uit voorzorg de bevolking te waarschuwen om ramen en deuren dicht te houden. Om 07.23 werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. In afwachting van de meetresultaten door de brandweer werden sommige wegen in de omgeving van het bedrijf afgesloten. Rond 08.00 uur gaven de metingen aan dat er geen gevaar was voor de buurtbewoners. Het lek is intussen ook gedicht.