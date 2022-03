Traumapsycholoog Erik De Soir heeft een boek geschreven over het begeleiden van kinderen in angst en terreur. Hij volgt de situatie in Oekraïne op de voet. Hij heeft de laatste weken 500 exemplaren van zijn boek uitgedeeld aan scholen en andere instanties om kinderen met vragen over de oorlog te helpen. En ook de Oekraïense kinderen die in ons land terecht komen beter op te vangen. "Het is een bundel van vragen die kinderen zelf stellen. Concrete vragen bijvoorbeeld als: wat is een bom? We hebben geprobeerd om die vragen op een geruststellende manier te beantwoorden. Zodat ouders en leraren de kinderen hiermee kunnen helpen," vertelt De Soir. Maar even belangrijk volgens de traumapsycholoog: laat kinderen kind zijn. "Kinderen hebben angsten en bekommernissen, maar willen even goed spelen. Dat is ook mijn boodschap naar Belgische kinderen: word vriendjes met de Oekraïense kinderen, en speel met hen." Er is een enorme golf van solidariteit op gang gekomen in ons land. Gezinnen stellen hun thuis open voor Oekraïense vluchtelingen. "Praten over het conflict helpt, maar even zwijgen ook. Gewoon aarden, grond onder de voeten voelen, eten hebben, onderwijs aan de kinderen kunnen geven. En contact hebben met het thuisfront, weten dat alles oké is met hun echtgenoten," zegt De Soir.