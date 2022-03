TVL-podcast Sierre, 10 jaar later: "Er zijn geen lessen getrokken. Dat is mijn grootste frustratie."

In onze TVL Reeks Sierre 10 jaar later blikken we vandaag met Tony Reynders terug op de tragische busramp. Na het verlies van z'n dochter Emma ging Tony op zoek naar antwoorden en verwerkte zijn verdriet in het boek 'Voor Emma'. Tony werd intussen vader van een zoon Tibo, maar nu, 10 jaar later, is Emma nog steeds een belangrijk deel van het gezinsleven. Om het in Tony's woorden te zeggen: Emma was niet, maar ze is.