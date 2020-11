TVL-reeks Tweede adem: de COVID-afdeling van het ZOL

Hoewel de curves licht dalen, blijft de druk op de Limburgse ziekenhuizen voorlopig nog groot. Zo ook in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, waar momenteel 17 coronapatiënten op de afdeling intensieve zorgen liggen. In totaal verblijven er 74 coronapatiënten in het ZOL. “We weten ondertussen dat ongeveer een vijfde van het totaal aantal coronapatiënten in het ziekenhuis nog op intensive care terecht zal komen”, zegt Tom Fivez, dokter op de afdeling intensieve zorgen. In de TVL-reeks ‘Tweede adem’ volgen we dokter Fivez later deze week een dag op zijn afdeling. “Het is belangrijk dat de mensen realiseren wat er zich precies afspeelt op intensieve zorgen. Doorgaans wordt er gesproken over de zestigplussers die op ICU terechtkomen, maar wij hebben ook veel jonge patiënten”, aldus Fivez. “We kunnen nog altijd niet voorspellen welke patiënten zwaar getroffen zullen worden door het virus. En dat is beangstigend.”