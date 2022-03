Vanavond krijgen we in TVL Sportcafé het bezoek van Bryan Heynen. Met de kapitein van Racing Genk blikken we onder andere vooruit op de Limburgse derby van volgende week. En ook in Het Moment gaan we met Jacky Peeters terug naar een Racing Genk-STVV uit de oude doos, namelijk de kwartfinale tussen Racing Genk en STVV in de Beker van Belgïe in 1997. Peeters werd prof bij Genk, kende er vier mooie jaren voor hij naar Bielefeld vertrok. Maar Racing Genk blijft voor altijd de club van zijn hart.