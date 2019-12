TVL Wintervertellingen: Jeron Dewulf in Dilsen-Stokkem

1,8 miljoen euro. Dit riante bedrag maakt de Vlaamse Regering vrij voor de restauratie van de glasramen in de mijnkathedraal van Beringen. Van 2016 tot 2018 werd een eerste gedeelte van de panelen gerestaureerd. Met de nieuwe subsidie kan een tweede restauratiefase van start gaan na het bouwverlof. En dat is hoog tijd. De unieke glas-in-betonramen verkeren na 76 jaar in een erbarmelijke staat.