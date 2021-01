Twee 17-jarigen overvallen nachtwinkel in Diepenbeek

De lokale politie Voeren hield de afgelopen week snelheidscontroles op verschillende locaties binnen de zone. 20 procent van de gecontroleerde bestuurders reed sneller dan toegelaten. Meer dan de helft van de overtredingen werd begaan aan de Moelingerweg in ’s-Gravenvoeren. 4 bestuurders op 10 werden geflitst in de schoolomgeving. Maandagmiddag 18 januari voerde de lokale politie snelheidscontroles uit aan de provinciale school in ’s-Gravenvoeren. In de zone 30 reden maar liefst 4 bestuurders op 10 sneller dan toegelaten. De hoogst genoteerde snelheid was er 59 km/u; bijna dubbel zo snel als toegelaten. Van de persoon in kwestie werd het rijbewijs ingetrokken. 5 rijbewijzen ingetrokken Naast het rijbewijs van de bestuurder die geflitst werd aan de provinciale school, werden er nog vier andere rijbewijzen ingetrokken. Twee inbreuken vonden plaats te Krommejong in Sint-Pieters-Voeren en twee aan de Moelingerweg in ’s-Gravenvoeren. De bestuurders in overtreding reden allemaal sneller dan 80 km/u in de bebouwde kom. 20% rijdt sneller dan toegelaten In totaal controleerde de politie Voeren 1.196 bestuurders. Daarvan waren er 243, ofwel 20 procent, in overtreding. Dat percentage ligt iets lager dan tijdens de vorige snelheidscontroles, maar is nog steeds te hoog volgens de lokale politie. De politie Voeren zal in de toekomst dan ook controles blijven uitvoeren, met als doel de veiligheid in de gemeente te verhogen.