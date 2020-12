47-jarige moeder kritiek na bij brand in appartement Peer

Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek heeft een video vrijgegeven van twee wolven en een everzwijn. Eén van de wolven gaat de confrontatie aan met het mannelijk everzwijn, maar moet dan afdruipen. Dit zijn de beelden van één van de wildcamera's van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. Er is duidelijk te zien hoe een wolf oog in oog komt te staan met een mannelijk everzwijn. Even zie je links in beeld nog een tweede wolf opduiken, maar die verdwijnt al even snel. De dieren draaien dreigend rond elkaar. Maar uiteindelijk is het de wolf die terug deinst, en zich uit de voeten maakt. De beelden dateren al van 17 september om half zeven 's ochtends, maar worden nu pas vrijgegeven. De confrontatie speelt zich af in het wolvengebied, maar de exactie locatie wordt niet gedeeld om de dieren te beschermen.