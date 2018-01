Limburgse band Portland wint muziekwedstrijd 'De Nieuwe Lichting'

Sterrenchef Jo Grootaers van Altermezzo in Tongeren is nu ook genomineerd voor beste jonge chef van Europa. Hij is bij de laatste vijf genomineerden, in maart volgt de uitreiking in Boedapest. Opnieuw een bekroning dus voor Grootaers, die naast zijn eerste Michelinster ook nog maar pas verkozen werd tot beste jonge chef door Gault Millau én de Michelingids.