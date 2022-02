Twee Genkse handcarwashes moeten deuren sluiten

De voortvluchtige drugscrimineel Flor Bressers is opgepakt. De 35-jarige Lommelaar, die onder andere bekend staat als ‘de vingerknipper’, werd gezocht in verschillende grote drugsonderzoeken. Sinds vorig jaar stond hij ook op de Belgische en Europese Most Wanted-lijst. Bressers werd afgelopen nacht opgepakt in Zwitserland. Bressers stond sinds mei vorig jaar op de lijst met ‘meest gezochte criminelen’ van de federale politie. In het criminele milieu staat hij bekend als ‘de lange’ of ‘de universitair’, omdat hij een masterdiploma criminologie op zak heeft. De Lommelaar werd in Limburg ooit vervolgd omdat hij de vingers van een Nederlandse gangster zou hebben afgeknipt met een snoeischaar. Feiten waar hij uiteindelijk voor werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, maar waar hij wel de bijnaam ‘vingerknipper’ aan overhield. Drugssmokkel De dertiger uit Lommel werd op 12 maart 2020 veroordeeld tot 4 jaar effectieve gevangenisstraf door het hof van beroep in Antwerpen voor diefstal met geweld in bende, afpersing met wapens en onwettige vrijheidsberoving met doodsbedreiging. De feiten vonden plaats op 12 en 13 februari 2016. Zijn naam kan verder gelinkt worden aan verschillende gerechtelijke onderzoeken in Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. De Lommelaar groeide de voorbije jaren uit tot een grote naam in het drugsmilieu. Zijn organisatie smokkelde tonnen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Meest gezochte crimineel Bressers is al meer dan een jaar de meest gezochte crimineel van ons land. Lang werd gedacht dat de Lommelaar zich schuilhield in Zuid-Afrika, maar gisterenavond werd hij uiteindelijk gevat in Zwitserland. Zijn uitlevering zal nu gevraagd worden aan de Zwitserse autoriteiten. Later volgt meer in het TVL Nieuws.