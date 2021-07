Twee Genkse jongedames zetten hulpactie op poten voor het zwaar getroffen Pepinster

- Op deze dag van nationale rouw openen we het nieuws met loeiende sirenes en een minuut stilte vanop de veiligheidssite in Hasselt. - De Limburgse moslims vieren het offerfeest, maar zijn op deze dag van rouw, solidair met de slachtoffers van de watersnood. - In Lanaken is gestart met de enorme hoeveelheid afval rond en in de Maas op te ruimen. - De Maasbrug in Maaseik is door experts geïnspecteerd en is deze namiddag opnieuw geopend voor personenvervoer. Vrachtwagens zijn nog niet toegelaten. - En drie agenten van de politie Lanaken-Maasmechelen zijn gewond geraakt bij een achtervolging. De Nederlandse die werd achtervolgd, inhaleerde lachgas.