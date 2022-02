Twee jaar na afgelaste tournee laten Limburgers The Beatles herleven

"Iedereen is het er eigenlijk over eens dat het tracé met de twee tunnels, voor de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren, het juiste is." Dat besluit Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters na het openbaar onderzoek dat op 19 februari is afgelopen. Burgers konden bezwaren indienen. In totaal zijn er 54 reacties binnengekomen. Dat is een meevaller, want het gaat om één van de grootste infrastructuurwerken in Vlaanderen, waarvoor 150 onteigeningen moeten gebeuren. De Werkvennootschap gaat alle klachten beantwoorden en, waar kan, een oplossing uitwerken of de plannen aanpassen. Er zijn vooral nog vragen over de Herebaan-West. Daar is een actiecomité actief, dat vreest dat het verkeer uit Peer en Oudsbergen in een flessenhals terecht zal komen.