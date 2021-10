Twee koeltorens en twee schouwen van de centrale van Langerlo zijn opgeblazen

Volledig volgens plan zijn de twee koeltorens en twee van de drie schouwen van de centrale van Langerlo opgeblazen. Genk verliest daarmee een symbool, dat tot ver buiten de provincie gekend was. Even was het nog spannend, want de operatie werd plots met een kwartier uitgesteld. De springmeester wilde geen risico nemen en besliste uiteindelijk om eerst de schoorstenen en pas daarna de koeltorens laten te ontploffen. Buiten veel stof, verliep alles vlekkeloos. Het leverde unieke beelden op, die heel Limburg kon volgen via een live-uitzending op TV Limburg.