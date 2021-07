Uniek in België: Twee kraanvogels geboren in Vallei van de Zwarte Beek

Op 30 april zijn er twee kraanvogels geboren in de Vallei van de Zwarte Beek in Limburg. Het is de eerste keer dat deze soort in België wordt geboren. “Ik ben enorm fier dat er een eerste succesvol broedgeval is van de kraanvogel in ons land, en dan nog in Limburg”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA). “Na de wolf mogen we nu weer een topsoort toevoegen aan het lijstje.”

Twee keer per jaar trekken de kraanvogels trompetterend in grote groepen over het oosten van ons land naar hun zomer- of winterverblijf. De afgelopen drie jaar streek er telkens een koppel neer in de Vallei van de Zwarte Beek. Vorig jaar maakten ze hier voor het eerst een nest maar kwam het niet tot een broedgeval. Dit jaar lukte het wel. Op 30 april kwamen twee kleine kraanvogels uit hun ei.

Vlaams minister Zuhal Demir kreeg de eer om de twee kleintjes een naam te geven, en koos voor Gru en Dru. “Net als de tweelingbroers uit de animatiefilm de Verschrikkelijke Ikke. Zij hebben ook van die lange smalle benen en bovendien is de Latijnse naam voor kraanvogel Grus grus”, vertelt Demir.

Natuurherstel loont

“Het is geen toeval dat de kraanvogels de Vallei van de Zwarte Beek uitkiezen, al zijn we toch nog blij verrast”, zegt Noah Janssen, directeur Natuurbeheer. “In Nederland en Duitsland broeden ze al jaren in uitgestrekte reservaten van duizenden hectares. Daar tegenover is de Vallei van de Zwarte Beek maar klein. Maar we hebben hier de voorbije 50 jaar heel hard gewerkt om de natuur te vernatten en de vegetatie, zoals venen en moeras, te herstellen. Dankzij een aangepast beheer kunnen de kraanvogels hier voldoende voedsel vinden en is er ook genoeg beschutting om een nest te maken. Dat Gru & Dru hier nu geboren worden, stemt hoopvol over wat er mogelijk is in Vlaanderen. Dit had enkele jaren geleden niemand durven hopen.”

“Dit is een grote pluim op de hoed van de Natuurpunters die keihard gewerkt hebben om dit prachtige veen- en moerasgebied te herstellen”, beaamt minister Demir. “Met de Blue Deal wil de Vlaamse regering verder investeren in wetlands. Laat Gru & Dru de ambassadeurs zijn van meer natte natuur in Vlaanderen.”

Kraanvogelwacht

Hoe graag mensen de vogels ook van dichtbij willen komen bewonderen, Natuurpunt houdt de nestlocatie strikt geheim. “De dieren zijn zeer gevoelig voor verstoring en we willen hen de nodige rust gunnen", vertelt Noah Janssen. "Een speciaal opgerichte kraanvogelwacht zal hier toezicht op houden. Iedereen is welkom om in de Vallei van de Zwarte beek te komen wandelen en het leefgebied van de kraanvogels te komen ontdekken. Maar blijf op de paden en hou je hond aan de leiband."

De kleine kraanvogels zullen ongeveer half juli hun eerste vliegpogingen doen. Tot eind oktober zal het kraanvogelgezin in ons land blijven. Daarna vliegen ze waarschijnlijk naar het zuiden om te overwinteren. Kraanvogels zijn nestplaatstrouw, dus de kans is groot dat er in de toekomst nog kleine kraanvogels hier geboren zullen worden.