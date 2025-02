Twee kunstwerken van Koen Vanmechelen krijgen vaste plek in Venetië

De deelname van de Truiense kunstenaar Koen Vanmechelen aan de Biennale van Venetië krijgt een vervolg. De twee werken die hij er vorig jaar presenteerde krijgen een vaste plek in de stad. Een van de sculpturen krijgt een plaats op Marco Polo airport waar het een jaar lang te zien zal zijn, terwijl het tweede sculptuur in de Giardini blijft.

Het kunstwerk Noah’s Ark wordt nu geïnstalleerd in de luchthaven waar het tot februari 2026 te zien zal zijn door de miljoenen reizigers die er jaarlijks paseren. Koen Vanmechelen liet zich inspireren door de iconische Venetiaanse waterbus. Met zijn hedendaagse interpretatie transformeerde hij de vaparetto in een drijvende galerij. De boot, beladen met sculpturen van glas, brons, taxidermie en 3D-print, vervoert een microkosmos van onze wereld. De videobeelden tonen een overbevolkte vaporetto met, verspreid over het schip, belangrijke figuren als passagiers die mee onze geschiedenis en toekomst vormgeven. Van Frida Kahlo tot Albert Einstein, en van Mahatma Gandhi tot Moeder Teresa. Op het dak symboliseren bedreigde diersoorten de ecologische uitdagingen van vandaag. Samen met de space shuttle nodigen ze uit om na te denken over de tweeledige aard van de menselijke vooruitgang.



Het tweede deel van de dyptiek, Looking for the Ark, behoudt haar plek in de Giardini, een iconische locatie in Venetië. Dit sculptuur van een marmeren kind dat worstelt met een bronzen anker aan een glazen ketting, symboliseert de zoektocht naar stabiliteit in een steeds veranderende wereld. Vanmechelen noemt Venetië een bijzondere stad: "Venetië is voor cultuur wat de Galapagoseilanden voor natuur zijn. Dit kunstwerk zal als deel van de collectie van de stad blijvend hoop uitstralen."