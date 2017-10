Twee Limburgers organiseren Tinder in het echt

Twee Limburgse ondernemers beslisten na een mislukte date om een vernieuwend dating-concept te lanceren. Brenda Gysens en Ronnie Bernaards leerden elkaar kennen via een online dating platform. Daar klikte het meteen, maar in real life sloeg de vonk niet over. En daarom beslisten de twee om samen een nieuw evenement voor singles te organiseren.



De singles worden wetenschappelijk gematcht dankzij een samenwerking met experts van Hogeschool PXL die hiervoor zowel een matchmakingmodel als een web-gebaseerde feedbackapplicatie ontwikkelden. SingleShift was geboren: een live ontmoetingsevent waar 100 single vrouwen en 100 single mannen elkaar ontmoeten. Elke single gaat in direct gesprek met 36 potentiële kandidaten die vooraf wetenschappelijk aan hem of haar gematcht zijn. Het matchingsysteem werd ontwikkeld samen met de marktonderzoeksexperts van het Expertisecentrum Innovatief Ondernemen van Hogeschool PXL in Hasselt. De onderzoekers ontwikkelden een tool om de dates te visualiseren en feedback te verzamelen.

De eerste editie lanceert meteen twee events: eentje voor de leeftijdsgroep 32 tot 45 jaar en een tweede voor de groep tussen 43 en 55. “Er bestaan uiteraard heel wat initiatieven voor singles en er zijn veel online virtuele dating mogelijkheden, maar eigenlijk wilden we terug naar ‘de basics’. Die eerste persoonlijke ontmoeting, elkaars energie aanvoelen, de eerste indruk, het oogcontact, een aanraking… zijn tenslotte toch doorslaggevend om te weten of er die speciale klik is met iemand. SingleShift is trouwens zo opgezet dat ongemakkelijke momenten en stiltes worden vermeden. We mikken op een ongedwongen sfeer en gewoon een leuke avond met hopelijk veel fijne ontmoetingen”, zegt Brenda Gysens.