Twee overlijdens in Sint-Oda en personeel heeft geen enkele bescherming

Vandaag zijn we precies één maand in lockdown. Op vrijdag de dertiende maart kondigde de nationale veiligheidsraad een reeks maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Een strijd die in Limburg nog volop aan de gang is. Onze provincie heeft nog steeds de hoogste besmettingsgraad van ons land en tal van Limburgers vechten nog voor hun leven. Wat opviel de afgelopen 31 dagen, waren de weerbaarheid en de solidariteit in onze Limburgse samenleving. Maar één ding is zeker: de strijd is nog lang niet gestreden.