De politieschool PLOT en Hogeschool PXL hebben de handen in elkaar geslagen om het politie-onderwijs te verbeteren. Het ultiem doel is om een opleiding op te richten waarbij politie-agenten een volwaardig diploma kunnen behalen binnen de bachelor-masterstructuur. Voorlopig gaat het nog om een proefproject met eigen middelen op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. De nood om het politie-onderwijs te hervormen is groot, want al twintig jaar is de opleiding niet wezenlijk veranderd. De samenwerking is dus in de eerste plaats bedoeld om inspecteurs klaar te stomen om om te gaan met de uitdagingen van vandaag.