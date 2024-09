UCLL boutwt een Social-Tech Hub met Augmented Reality-studio en VR-ruimtes

Jan Peumans is de nieuwe voorzitter van de associatie Universiteit-Hogescholen Limburg. Hij volgt Tom Seurs op, die zich volledig gaat focussen op zijn politieke mandaat als Vlaams parlementslid en burgemeester van As. Jan Peumans zal tot 15 februari 2026 de rol van voorzitter van de AUHL op zich nemen. De Algemene Vergadering van de associatie van de Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL keurde gisterenavond de aanstelling van Jan Peumans als nieuwe voorzitter goed. Peumans is erevoorzitter van het Vlaams Parlement en was jarenlang politiek actief in Limburg en Vlaanderen. “Doorheen zijn hele carrière toonde Jan Peumans zich als een public servant pur sang, en als iemand met een groot hart voor Limburg en voor onderwijs. We wensen hem heel veel succes als voorzitter van onze associatie en willen natuurlijk ook Tom Seurs bedanken voor zijn inzet en zijn werk voor onze associatie”, zeggen Bernard Vanheusden, rector UHasselt en Ben Lambrechts, algemeen directeur Hogeschool PXL. ‘Eer dat ik voorzitter mag worden’ Zelf kijkt Jan Peumans ook erg uit naar deze nieuwe uitdaging. "Ik beschouw het als een eer dat ik voorzitter mag zijn van de associatie AUHL. Hoewel ik in Leuven heb gestudeerd, is mijn band met het onderwijs in Limburg altijd gebleven. Vanuit het Parlement hebben wij een aantal uitbreidingen mee gesteund en goedgekeurd zoals onder meer de komst van rechten, mobiliteitswetenschappen en handelswetenschappen. Limburg mag terecht fier zijn op haar hoger onderwijs. Maar het werk is nog niet af. Ik heb er zin in om hieraan mijn bijdrage te leveren: in belang voor de jeugd van Limburg.” Dubbele verantwoordelijkheid Jan Peumans volgt als voorzitter van AUHL Tom Seurs op die zich volledig wil focussen op zijn politieke mandaten. “Naast Vlaams Parlementslid hoop ik na 13 oktober ook burgemeester van As te mogen blijven. Die dubbele verantwoordelijkheid vraagt mijn volle inzet. Het was een leerrijke ervaring, maar nu is het moment gekomen om het stokje over te dragen. Ik wens mijn opvolger veel succes in zijn nieuwe rol. Ik laat de associatie in goede handen achter.”