UCLL start met 6.000 studenten

door Yarne Puts

Hogeschool UCLL is begonnen en start daarmee een week later dan de andere instellingen voor hoger onderwijs in onze provincie. 6.000 studenten beginnen er deze week aan. De hogeschool wil met een uitgestelde start studenten met tegenvallende resultaten in de tweede zittijd voldoende tijd geven om een andere opleiding te kiezen. "Een beslissing om te heroriënteren mag je niet overhaast doen." klinkt het. Nieuwe studenten kiezen massaal voor de managementopleidingen of voor de lerarenopleiding. De hogeschool ziet in die opleidingen het studentenaantal stijgen met 15%.