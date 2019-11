UHasselt & PXL vieren Dag van de Wetenschap op Labiomista

Toen de vorige burgemeester van Hasselt de omstreden nachtclub Universal sloot, keerde de rust terug in het Hasseltse uitgaansleven. Met grote ogen wordt dan ook de opening vanavond van de opvolger bekeken. Eigenaar Herman Santermans breekt nochtans met het verleden en wil met The Barrel een hiaat in Hasselt opvullen. Door zowel qua concept als qua muziekkeuze een compleet andere weg in te slaan, wil het café een rustiger publiek bereiken. Onze reporter Dirk Billion kreeg een exclusieve rondleiding.