Het KMI waarschuwt voor een regen- en onweerszone die in de avond over onze provincie trekt. Deze onweerszone kan gepaard gaan met lokaal veel neerslag op korte tijd, met hagel en op sommige plaatsen zeer zware rukwinden.Het noodnummer 1722 is actief voor hulp van de brandweer waarbij er niemand in levensgevaar is. Maak bij voorkeur gebruik van het digitaal loket op www.1722.be om de noodcentrales zo veel mogelijk te ontlasten. Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar. Is er schade maar is brandweerhulp niet noodzakelijk, contacteer een vakman of herstel de schade zelf, om de hulpdiensten niet nodeloos te belasten. Je kan zelf heel wat maatregelen treffen om de mogelijke gevolgen van onweer te beperken:Beperk je verplaatsingen en wees steeds voorzichtig wanneer je naar buiten gaat. Vermijd natuur- en bosgebieden. Haal je huisdieren naar binnen. Sluit ramen en deuren. Zet losse voorwerpen vast of haal deze naar binnen. Trek de stekker van elektronische toestellen uit.