Uitbreiding Remostort opnieuw van de baan

De uitbreiding van het Remostort in Houthalen-Helchteren is opnieuw van de baan. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning geschorst, die de provincie eerder had toegekend.

De vergunning ging over het verder ontbossen en het afgraven van het terrein, om er afval te storten. Eind april had de bestendige deputatie nog de vergunning van september 2019 ingetrokken en een nieuwe vergunning verleend. Deze nieuwe vergunning is nu dus geschorst. Vier dagen eerder besliste de Raad van State ook al om de milieuvergunning voor de stortplaats in te trekken. Dat gebeurde telkens op vraag van de Limburgse Milieukoepel.

Door de schorsing kan Remo de uitbreiding niet verderzetten en zal men niet kunnen verder werken in het gebied eens de stortplaats is volgestort. Ook de gemeentebesturen van Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder hadden beslist om in beroep te gaan tegen de bouwvergunning van de provincie. In verschillende wijken rond het Remostort kampen ze al jaren met geurhinder.