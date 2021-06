Bedrijfsbrand in Dilsen-Stokkem zorgt voor enorme rookontwikkeling

door Marijke Nijssen

Bij het bedrijf Linssen aan de Energielaan in Dilsen-Stokkem is er vanmiddag brand uitgebroken. De brandweer kon voorkomen dat het volledige bedrijf in vlammen opging.

Rond half twee vatte de generator aan de buitenzijde van de bedrijfshal vuur. De vlammen sloegen over op de wandpanelen en de isolatie in de panelen is beginnen smeulen. Dit zorgde voor heel wat rookontwikkeling zowel in als buiten de hal. Het vuur breidde zich ook uit naar de aanpalende omheining. Het personeel van het bedrijf kon tijdig geëvacueerd worden. Er raakte niemand gewond. De brandweer Oost-Limburg kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle.