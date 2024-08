Unieke archeologisch ontdekking in Maaseik: nederzetting van ongeveer 5.000 jaar geleden

- Op verschillende plaatsen in Limburg stijgt het kwik boven de 35 graden. Het KMI spreekt van de warmste 12 augustus ooit. Heel wat Limburgers zochten dan ook verkoeling in het water vandaag.- Ondanks de hitte werd er ook gewoon gewerkt op de E313. De temperaturen van het asfalt lopen op tot 180 graden, werkmannen zoeken zoveel mogelijk de schaduw op en drinken liters water.- Limburgse schapenhouders vragen aan de overheid om extra chauffeurs op te vorderen om kadavers van dode dieren op te halen. Het blauwtongvirus blijft slachtoffers maken in Limburg en Rendac kan de aanvragen niet aan.- Problemen bij cd&v in Sint-Truiden. Daar stappen vijf leden op nadat burgemeester Kempeneers met Carl Nijssens praat over een eventuele terugkeer.- En bij helder weer kunnen we vanavond genieten van meteorenregens.