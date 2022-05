Unieke Avro Lancaster maakt overvlucht boven Aeroclub Sanicole in Hechtel-Eksel

Woensdag 4 mei zal een Avro Lancaster een unieke overvlucht maken boven Aeroclub Sanicole in Hechtel-Eksel. De Lancaster maakt deel uit van de Battle of Britain Memorial Flight van de Royal Air Force.

De Lancaster is een zware 4-motorige bommenwerper die voor de geallieerden van groot belang was bij de bevrijding van WOII. Het is in de context van de bevrijding van de regio dat de Lancaster naar Sanicole komt. Het is een eerbetoon aan de Limburgse gemeenten en hun oud-strijders. Tegelijk herdenken ze ook de Lancaster die op 12 mei 1944 is neergestort in het naburige Beverlo.

Van de Avro Lancaster werden er ruim 7300 exemplaren gebouwd. Vandaag zijn er nog 2 vliegwaardige exemplaren in de wereld, 1 in Canada en 1 in Groot-Brittannië. Het is al van 2011 geleden dat de Lancaster nog in België was. Gezien het beperkt aantal uren dat dit historisch vliegtuig jaarlijks mag vliegen is het misschien wel de laatste keer dat de Lancaster in België te zien zal zijn.

Het is al lang een droom van de vliegshow Sanicole om dit bijzonder historische vliegtuig te laten overkomen voor de jaarlijkse vliegshow en nu is het eindelijk mogelijk. “In de periode van onze vliegshow in september zijn er altijd veel herdenkingsvluchten in Engeland, en dan kan het vliegtuig niet overkomen.”, zegt Geoffrey Buekenberghs namens de Sanicole Airshow. “Nu is het eindelijk zo ver.”

De overvlucht zal plaatsvinden rond 12u35.