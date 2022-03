Universitair MS-centrum bundelt krachten van UHasselt en MS centrum Noorderhart

door Luc Moons

Vandaag is op de campus in Diepenbeek de kickoff gegeven van het universitair MS-centrum. Dat nieuwe centrum bundelt de expertise van de UHasselt en van het Revalidatie & MS centrum van Noorderhart Pelt. Het moet ervoor zorgen dat er in onze provincie nog meer wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose zal gebeuren. Eén van die onderzoekspistes is de impact van gezonde voeding, want die is cruciaal in een gunstig ziekteverloop.