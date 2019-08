Universiteit Hasselt en PXL lanceren samen 'Leraar in Limburg'

Keuzestress: voor veel nieuwe studenten is het geen onbekend gegeven. En ondanks de vele goede inspanningen van hun omgeving, lopen sommige jongeren vast in hun studiekeuzeproces. Voor deze groep, organiseert Hogeschool PXL een aantal workshops. Elke dag maken we keuzes. Maar sommige keuzes hebben een grotere invloed op het leven, zoals de keuze voor een studierichting. "Op verschillende momenten in hun studieloopbaan staan studenten voor een studiekeuze. Zo is de overstap van secundair naar hoger onderwijs voor velen een grote stap. Jongeren willen dan graag de juiste keuze maken, en moeten kiezen uit een enorm aanbod aan opleidingen die aan de hogescholen en universiteiten georganiseerd worden," zegt Heidi Croes, directeur Onderwijs en Studentenbeleid van Hogeschool PXL. Mening van ouders en vrienden"Belangrijk in het studiekeuzeproces is de juiste ondersteuning. Meningen van ouders, leerkrachten en vrienden zijn belangrijk. De secundaire scholen en de centra voor leerlingenbegeleiding leveren hierin heel goed werk," meent Heidi Croes, maar ze vindt dat ook hogescholen en universiteiten hier een rol in spelen. "Met het oriënteringstraject leveren we al enkele jaren inspanningen om jongeren in de juiste studierichting te krijgen. Wie in een verkeerde studierichting zit kan vlot heroriënteren." Workshops voor jongeren die vastlopenOok merken ze bij Hogeschool PXL dat sommige jongeren vastlopen in hun studiekeuzeproces, omdat ze als het ware het overzicht verliezen in de meningen van hun omgeving en omdat ze overweldigd worden door het onderwijsaanbod. "Voor deze jongeren organiseren we in augustus een aantal reeksen van workshops, waarbij we hen inzicht geven in het keuzeproces en hen via de juiste methodes tot een goede keuze helpen," besluit Heidi Croes. De workshops vinden plaats in de weken van 19 en 26 augustus.