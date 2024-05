Al 60 jaar bouwt Tenneco schokdempers voor wagens in een fabriek in Sint-Truiden. In 1964 kwam de eerste Europese vestiging naar Limburg. Vandaag is het Amerikaans bedrijf een wereldspeler voor de productie van auto-onderdelen voor de vervangmarkt en productie van wagens en SUV's. In de fabriek zijn zo'n 1300 mensen tewerkgesteld en daarmee dus belangrijk voor het economisch en sociaal weefsel van Zuid-Limburg. Het bedrijf is van plan in de toekomst nog meer in te zetten op innovatie.