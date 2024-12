Onderwijsvakbonden voeren in januari actie tegen hervorming lerarenpensioenen.

Er komt geen mastodontschool van Sint-Quintinus in Hasselt. De scholengroep geeft daarmee gehoor aan het protest van ouders en leerkrachten tegen het toekomstplan van de scholen. Dat stelde voor om meer dan 3.500 van de 8.000 leerlingen samen te brengen op campus HAST aan het station. Volgens de leerkrachten zou er minder aandacht zijn voor de jongeren in zo een megaschool. In het nieuwe plan worden de leerlingen verdeeld over 8 campussen in en rond Hasselt, en worden ze vanaf de tweede graad per domein opgesplitst.