Vakbond ACV boos: "Limburgse bedrijven nemen liever geen oudere of gesyndiceerde werknemers aan"

Gisteravond waren er opnieuw ernstige storingen op het netwerk van telecomoperator Telenet. Voka Limburg ontving een groot aantal klachten van ondernemers die getroffen werden door problemen met mobiele telefoon, internet en digitale televisie. Vooral grote bedrijven ondervonden ernstige problemen. Voka roept nu op om alle problemen te melden bij Telenet én bij Voka Limburg. “Dit is geen alleenstaand feit en de economische schade voor bedrijven loopt telkens snel op", reageert gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg Johann Leten. "Deze week nog ontvingen we grieven van ondernemers over het eenzijdig handelen van Telenet." De komende 3,5 jaar zal Telenet het kabelnetwerk uitbreiden naar een giga-netwerk. Deze investering maakt deel uit van een groter project, de Grote Netwerf, waarbij Telenet zich wil voorbereiden en inspelen op de toekomstige digitale behoeften van particuliere en professionele gebruikers. De aanpak en communicatie die Telenet hanteert over De Netwerf en de problemen die dit met zich meebrengt, laat veel te wensen over, aldus Voka. Ondernemers krijgen een aantal maanden op voorhand een schrijven waarin de werken worden aangekondigd, inclusief de melding dat ze een hele dag zonder internet en telefonie zullen zitten. Maar daar wordt geen proactieve en kosteloze oplossing tegenover gesteld. Integendeel. Johann Leten: “Het is ondenkbaar dat een modern bedrijf op werkdagen niet over haar internet- of telefonieverbinding kan beschikken. Communicatie met klanten en leveranciers wordt hierdoor onmogelijk, hetgeen sowieso de nodige financiële schade met zich meebrengt. Het getuigt van een slechte klantvriendelijkheid dat Telenet geen kosteloze oplossingen voorstelt.” De technische oplossingen die Telenet voorstelt zijn alleen tegen betaling beschikbaar. Maar ook deze brengen niet echt zoden aan de dijk. Er kan een back-uplijn geïnstalleerd worden, die maanden op voorhand moet aangevraagd worden. De aankoop van een 4G-router is ook nog een mogelijkheid, maar deze is sterk onvoldoende om een server te laten werken op volle capaciteit. Voka Limburg raadt zijn ondernemers dan ook aan om bij de eerste problemen of communicatie van Telenet meteen contact met Telenet op te nemen én met Voka – KvK Limburg. Johann Leten: “Wij registeren deze klachten, brengen ze samen en nemen het op met Telenet. Gezien de Grote Netwerf nog 3,5 jaar gaat duren, is het belangrijk dat we kort op de bal spelen en onze krachten bundelen.”