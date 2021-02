Vakbanden voeren actie tegen de loonnorm. Door deze loonnorm zouden de brutolonen in heel de privésector over de periode 2021-2022 met maar 0,4% mogen stijgen. “Compleet onaanvaardbaar en een slag in het gezicht van werknemers in essentiële sectoren die de afgelopen periode het beste van zichzelf gaven”, volgens ABVV Limburg. De onderhandelingen voor een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA), met een belangrijk onderdeel dat gaat over loonsverhogingen, zitten daardoor in het slop.



