Van robothonden tot 360° camera’s: nieuwe technologieën steeds belangrijker op bouwwerf

Vanaf vandaag tot 1 juli zijn blokkende studenten welkom in de Hasseltse Hostel H. Naast Hasselt zijn er nog 7 andere jeugdherbergen in Vlaanderen en Brussel die hun deuren openzetten voor blokkende studenten. Dit initiatief kadert binnen een grotere actie van De Vlaamse Jeugdherbergen (VJH).Op vertoon van hun studentenkaart kunnen studenten tot 1 juli terecht in de verschillende hostels. Naast een studieplek bieden de jeugdherbergen gratis wifi, koffie, thee en water aan. “Een aangename studeerplek doet studeren! Met dit initiatief willen we studenten steunen tijdens de blokperiode. Studeren hoeft geen eenzaam gegeven te zijn, meer zelfs, costuderen werkt motiverend. Tegelijk willen we de studenten ook laten kennismaken met onze hostel en hopelijk vinden ze zo ook tijdens hun vakanties de weg naar onze jeugdherbergen in Vlaanderen!,” zegt Luna Denayer, manager van Hostel H.