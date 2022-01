Vanaf volgende week grote hinder door wegenwerken in Maaseik

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf maandag 24 januari het fietspad aan weerskanten van de Boslaan (N75). Tussen de rotonde met de Nationaal Parklaan in Dilsen-Stokkem en de brug over het oude Kolenspoor in As zal over een afstand van 10 kilometer het fietspad vernieuwd worden. Dit zal voor meer fietscomfort zorgen op de populaire fietsroute tussen het oud station van As en des Maasvallei in Dilsen-Stokkem. Het verkeer richting Dilsen-Stokkem zal daarom vanaf maandag over één rijstrook rijden en fietsers in dubbele richting over het vrije fietspad. De werken gebeuren in 2 fases. Het fietspad richting Dilsen-Stokkem komt eerst aan bod en moet tegen april klaar zijn. Daarna liggen de werken omwille van het broedseizoen tijdelijk stil tot 30 juni. De vernieuwing van het fietspad richting As vindt aansluitend in de zomer plaats. Vlaams minister Lydia Peeters: 'Vanuit het relanceplan voorzie ik extra investeringen in fietsinfrastructuur. Verspreid over heel Limburg voeren we zo’n 30-tal gelijkaardige projecten uit, om de staat van de fietspaden langs de gewestwegen sterk te verbeteren.'