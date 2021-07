Vandaag gaat de derde fase van het zomerplan in

De Limburgse musea kunnen tevreden terugkijken op de bezoekersaantallen van deze maand. Zo noteerden het Gallo-Romeins museum in Tongeren, C-Mine in Genk en het Mijnmuseum in Beringen hogere bezoekerscijfers dan in juli 2020. Enkele musea in Hasselt profiteren duidelijk van het toegenomen toerisme in het binnenland. En ook het slechte weer heeft een rol gespeeld.