Vansichen Lineartechniek uit Hasselt verkozen tot nationale KMO van het jaar

Er moet dringend werk gemaakt worden van een industrieel beleid. Niet alleen in België maar ook in Europa. Dat zegt althans Andy Moors, de CEO van de Breese Veldeman Group. Mede door de hoge loonkost bestaat er voor Belgische bedrijven een groot concurrentieel nadeel. Veldeman Group is uitgegroeid tot een grote, internationale speler, actief in 60 landen. En ook voor hen is het afwachten wat de factor Trump gaat betekenen voor de zakenrelaties met de Verenigde Staten.