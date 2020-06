VCST in Sint-Truiden wil 171 banen schrappen

De Limburgse projectontwikkelaar Kolmont.biz start binnenkort in Hasselt met de bouw van twee bedrijvenparken voor lokale ondernemers. De bedrijvenparken komen in Stadsheide (Kiewit) en bij Kaai West, aan het Albertkanaal. Het gaat om in totaal 36 moderne en duurzame kmo-units. Op het bedrijventerrein in Stadsheide start na de zomer de bouw van het nieuwe kmo-park. Er komen maar liefst 21 energiezuinige units, de kleinste zijn 98 vierkante meter, de grootste meer dan 200 vierkante meter. Wat opvalt, is de moderne architectuur van het gebouw. Zo gaat er aan de voorzijde veel glas aanwezig zijn, dat moet zorgen voor veel lichtinval, transparantie en uitstraling. De kmo-units zijn voornamelijk bedoeld voor lokale ondernemers, zoals elektriciens, loodgieters en schilders. Sleutel-op-de-deurIn samenspraak met de handelaars en ondernemers die er zich zullen vestigen, kunnen sommige units ook sleutel-op-de-deur units worden. Dit is een populair concept, maar nog altijd onbekend bij het grote publiek. Het gaat om bedrijfsgebouwen - zoals kantoren of opslagruimtes - die bij oplevering helemaal klaar zijn. "Het is voor lokale ondernemers niet altijd gemakkelijk een plaats te vinden om zich te vestigen, zeker niet vlakbij het centrum. Met dit nieuwe kmo-park lossen we dan ook het plaatstekort voor een groot stuk op en zorgen we ervoor dat lokale ondernemers zich in de regio kunnen blijven vestigen," zegt Jeroen Van Neck, projectontwikkelaar Kolmont.biz Nadruk op duurzaamheidDe nieuwe kmo-site wordt volledig duurzaam en voldoet zo aan de meest recente EPB-eisen, zeg maar regels over de energieprestatie en het binnenklimaat. Op de site heeft de ontwikkelaar bovendien een slimme manier gevonden om het regenwater op te vangen en zo terug te kunnen hergebruiken. Ook zal er de mogelijkheid zijn om zonnepanelen en warmtepompen te plaatsen. De daken van de units worden voorzien van maar liefst 1.822 vierkante meter groen. Er komt ook een gemeenschappelijke fietsenstalling waar bezoekers hun fiets kwijt kunnen. In de units zelf is ook ruimte voorzien om fietsen te plaatsen. "Door de vele groendaken en het hergebruiken van het regenwater zal het één van de meest duurzame bedrijvenparken van Hasselt worden. We denken vooral bedrijven uit Limburg aan te trekken met dit kmo-park. Maar aangezien de strategische ligging, langs de E313 en E314, verwachten we interesse uit alle hoeken," zegt Jeroen Van Neck, projectontwikkelaar Kolmont.biz. De site is gelegen op amper 10 minuten rijden van het centrum van Hasselt en op acht kilometer van de E313 en E314. Tegelijk ligt het nieuwe kmo-park amper een boogscheut af van het bekende innovatieve bedrijvencentrum Corda Campus. De eerste kmo’s kunnen hun intrek nemen vanaf de zomer van 2021. De verkoop van de units is onlangs gestart en verloopt zeer vlot. Kaai West Ondernemers die ervoor kiezen om een locatie te huren, kunnen terecht in het project Kaai West in de Simpernelstraat 15 A en B in Hasselt, vlakbij het Albertkanaal. Daar komen 15 duurzame units voor kmo’s in een residentiële buurt, met uitzicht op het water en een zeer vlotte verbinding met het stadscentrum en de E313. De units hebben een oppervlakte van 120 tot 240 vierkante meter en zijn ideaal voor een magazijn, een atelier of werkplaats, al dan niet met kantoorruimte. Net zoals bij het project op Stadsheide kunnen aangrenzende units ook hier samengevoegd worden. Uitzicht op het water"Voor het ontwerp klopten we aan bij Rik Van Com van HVC Architecten, gespecialiseerd in industriegebouwen en kmo-ontwikkelingen. Bij het ontwerp hield hij rekening met het uitzicht op het water, maar ook met de aanpalende woningen. Aan de achterkant van Kaai West komt er een grote en dichte groene buffer, zodat de buren nergens last van hebben," vertelt Jeroen Van Neck, projectontwikkelaar Kolmont.biz.