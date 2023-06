VDAB gaat met industrietrailer op pad om 1.350 vacatures ingevuld te krijgen

Met een oppervlakte van 35 ha, wordt de voormalige Philips-site in Lommel de thuishaven van één van de belangrijkste fabrieken in Europa voor de productie van vlakglas voor de bouwsector en de zonnepanelenindustrie. Drie jaar lang is onderhandeld en vandaag vallen de puzzelstukjes in elkaar. Voor Lommel - waar zand en glas in het DNA zit - is dit bijzonder goed nieuws. De Zwitserse groep Glas Trösch bouwt er een ultramoderne fabriek om de toenemende vraag naar moderne isolerende beglazing in Europa op te vangen. Goed voor 1.500 banen in de wijde regio. De bouw van de fabriek start in 2024.