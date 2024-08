Veel arbeiders plots ziek tijdens bouwverlof: Bouwunie luidt alarm over extra verlof en stijging gewaarborgd loon

Pukkelpop en Virga Jesse is niet voor iedereen een feest. Verschillende Limburgse horecazaken sluiten, bijna noodgedwongen, de deuren omdat ze geen personeel vinden. De flexijobbers, vaak jongeren of studenten, willen zelf feesten op Pukkelpop en komen niet werken. Het zet het grote tekort aan horecapersoneel nog maar eens in de verf. Mensen vast in dienst nemen is te duur. "Er moet iets gebeuren. Het afbouwen van de werkloosheidsuitkering in de tijd, kan een eerste stap zijn", zegt Filip Vanheusden van Horeca Vlaanderen.