Het Mijnstadion in Beringen krijgt binnenkort een serieuze metamorfose. Het is al een tijd geleden dat er in de sportinfrastructuur van het stadion grondig werd geïnvesteerd. Hierdoor is de interesse van sportploegen in het Mijnstadion door de jaren heen sterk gedaald. "Het wordt stilaan tijd dat we dit omkeren", vindt schepen van sport Tijs Lemmens, "De revitalisering van het Mijnstadion vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het masterplan Beringen-Mijn. Het masterplan voorziet namelijk de uitbouw van het Mijnstadion tot een multifunctioneel sportcomplex. De revitalisering zelf verloopt in meerdere fases. Met het kunstgrasveld kunnen we nu al starten."Veel interesse voor buurtparticipatieOm het masterplan vorm te geven, koos de stad voor participatie met de buurt, sportverenigingen en potentiële gebruikers. Tijdens de workshopavond in december 2019 is studiebureau BUUR aan de slag gegaan met de talrijke tips en suggesties. "We houden rekening met de opmerkingen en willen daarom onder meer het Mijnstadion openstellen voor de buurt en de tribunes herstellen."De keuze voor een multidisciplinair kunstgrasveld laat verschillende sporten en veelvuldig gebruik toe. Schepen Tijs Lemmens is zich ervan bewust dat voor voetbal de meningen over kunstgras verdeeld zijn. "Het Mijnstadion vormt echter ook de thuisbasis voor hockeyclub Black Bears en voor hockey is kunstgras juist meer regel dan uitzondering. Daarnaast krijgen ook voetbal en American football een belijning in een eigen kleur. Het grasveld op het B-terrein behouden we." Kansen voor sportclubsHet juiste type kunstgras kiest stad Beringen in overleg met de clubs die er spelen. Zo houdt American footballclub Limburg Shotguns er geregeld wedstrijden en voetballen de dames en mindervaliden van FUFO Beringen, en recreatieve voetbalploegen De Muur en Çanlar, op vaste basis op het A- en B-terrein.Verder vinden er sporadisch voetbalwedstrijden plaats in het stadion met een capaciteit van 2.200 toeschouwers. De aanleg van het kunstgrasveld duurt ongeveer 3 maanden. Schepen Tijs Lemmens verlangt dan ook een sportieve toekomst voor Beringen: "Hopelijk kunnen we met deze investering heel wat sportclubs na corona ondersteunen en hun werking alle kansen geven."