Limburg Kiest: Veerle Vraagt Door in een gesprek met Gaby Colebunders (PVDA)

door Luc Moons

Hebben politici ook iets te vertellen als het niet over politiek gaat? Wat mogen we over hen weten en wat houden ze liever voor zichzelf? In Veerle Vraagt Door stelt Veerle Verheyen de vragen die elders niet aan bod komen. Alles wat u altijd al had willen weten over de Limburgse lijsttrekkers maar er nooit aan dacht om het te vragen in een gesprek van dertig minuten zonder onderbreking. Middenin een hectische kiescampagne. Vandaag: Veerle Vraagt Door in een gesprek met Gaby Colebunders, lijsttrekker van PVDA voor het Vlaams parlement.