Verboden wapens en explosieven aangetroffen bij onderzoek naar overleden man in Oudsbergen

De gemeente Pelt heeft haar gemeentelijke app afgeslankt en omgevormd tot ‘Winkel in Pelt’. Voortaan biedt de app enkel nog toegang tot de ‘Winkelhierbon’ en ‘Nieuws uit Pelt’. Voor alle andere digitale diensten raadt de gemeente aan om gebruik te maken van de ‘Mijn Burgerprofiel’-app. Voor inwoners die de Pelt-app gebruikten om Winkelhierbonnen aan te kopen of in te wisselen, verandert er niets behalve de naam en het uitzicht. Ook betalingen met digitale bonnen verlopen nog steeds via de vernieuwde ‘Winkel in Pelt’-app. Het saldo blijft behouden. Andere functies, zoals de afvalkalender en meldingen, zijn voortaan beschikbaar via de ‘Mijn Burgerprofiel’-app of op de gemeentelijke website www.gemeentepelt.be. De overstap naar ‘Mijn Burgerprofiel’ is ingegeven door de bredere digitale dienstverlening van deze app, waarin ook aanvragen, attesten en informatie van verschillende overheden gecentraliseerd worden. Bovendien breidt Mijn Burgerprofiel zijn functies voortdurend uit. Zo is er nu al de toepassing ‘Sport in je buurt’ van Sport Vlaanderen en zullen binnenkort ook dienstencheques toegevoegd worden. Meer informatie over Mijn Burgerprofiel is te vinden via www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel. De app is te downloaden via de App Store en Google Play Store.