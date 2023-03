Verdacht overlijden in Heers

Parket Limburg is een onderzoek gestart naar aanleiding van het verdacht overlijden van een 86-jarige man in Heers. In de Gelindetraat in Mechelen-Bovelingen is in de nacht van dinsdag op woensdag de man gestorven in verdachte omstandigheden. Het Labo en de wetsarts kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Vandaag vindt er nog een inwendige lijkschouwing plaats. In afwachting van het verder onderzoek werden drie personen gearresteerd. Zij moesten de nacht doorbrengen in de cel. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van een misdrijf. In de woning troffen de speurders 4 geiten aan. Deze werden opgehaald door het vogel-en zoogdierenopvangcentrum.